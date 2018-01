Dem deutschen Staat fehlen mehr als 185.000 Mitarbeiter.

Das geht aus einer Aufstellung des dbb beamtenbund und tarifunion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach fehlen in den Kommunalverwaltungen fast 138.000 Mitarbeiter, davon allein im Erziehungsdienst 130.000. Den Feuerwehren fehlen laut dbb 4.000, den Jugendämtern 3.000 Mitarbeiter. Auch bei der Polizei und an den Schulen gibt es demnach große Lücken.



Unter anderem wegen der Herausforderungen durch Inklusion und Migration bräuchten vor allem Länder und Kommunen zusätzliches Personal, so der dbb. In den kommenden 15 Jahren werde sich der Personalmangel verschärfen, denn 1,5 Millionen Beschäftigte würden altersbedingt aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.