Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, steht in der Kritik.

Er wurde jahrelang als Polizist bezahlt, hat aber nicht als solcher gearbeitet. Der stellvertretende SPD-Chef Stegner erklärte, Wendt spucke große Töne, nehme es mit der Wahrheit aber nicht so genau. Thüringens Ministerpräsident Ramelow von der Partei Die Linke sprach von einem nimmersatten Verhalten. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Mihalic, forderte maximale Transparenz und Aufklärung in der Frage.



Wendt hatte eingeräumt, er habe eine Besoldung als Hauptkommissar erhalten, obwohl er diese Tätigkeit nicht ausübe. Mittlerweile hat der 60-Jährige einen Antrag auf vorzeitigen Ruhestand gestellt. Seinen Posten als Vorsitzender der Polizeigewerkschaft will er behalten.