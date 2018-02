Verdi-Chef Bsirske hat Union und SPD aufgefordert, bei ihren Koalitionsverhandlungen eine Lösung beim Thema sachgrundlose Befristung zu finden.

Beide Seiten sollten in der Lage sein, eine Übereinkunft zu erzielen, um dem Befristungswahnsinn ein Ende zu setzen, sagte Bsirske dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Problem seien Verträge, die ohne erkennbaren Grund befristet seien. Hier gehe es um gezielte Ausweitung von Probezeiten, um Kettenverträge und ein Unterlaufen des Kündigungsschutzes, kritisierte Bsirske.



In Berlin verhandeln Union und SPD derzeit in großer Runde über die Neuauflage einer gemeinsamen Regierung.

