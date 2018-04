Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hat sich für eine bundesweite zentrale Erfassung antsemitischer Vorfälle ausgesprochen.

Um konkrete Maßnahmen gegen Judenfeindlichkeit entwickeln zu können, müsse man wissen, wo sie herkomme, sagte Klein im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er wolle sich mit Experten des Bundesinnenministeriums die Kriminalstatistik ansehen. Diese weise mehr als 90 Prozent der Straftaten rechtsextremen Tätern zu. Zudem betonte Klein in der "Jüdischen Allgemeinen", es gebe kein Patentrezept gegen Antisemitismus. Es sei eine mittel- und langfristige Aufgabe, dass sich gesellschaftlich etwas ändere.



Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Schuster, lobte die Kundgebungen gegen Antisemitismus gestern in Berlin und anderen deutschen Städten. Ein einziger Tag könne zwar keinen Wandel in der Gesinnung erreichen, bringe aber den ein oder anderen zum Nachdenken, sagte Schuster im ARD-Fernsehen.



Auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widman-Mauz, sprach von einem wichtigen Zeichen. Sie nahm zugleich die Islamverbände in die Pflicht. Diese müssten sich zu einem klaren Nein zu Antisemitismus bekennen, sagte sie der "Passauer Neuen Presse".



Demonstrationen gegen Antisemitismus gab es gestern unter anderem in Erfurt, Magdeburg und Köln. In Berlin, wo sich einige tausend Menschen beteiligten, hatte die Jüdische Gemeinde dazu aufgerufen, unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" aus Solidarität die jüdische Kopfbedeckung aufzusetzen. Hintergrund war der Angriff auf zwei junge Männer mit Kippa in Berlin in der vergangenen Woche.



Eine kleinere Kundgebung in Berlin-Neukölln wurde abgebrochen, weil sich die Teilnehmer durch Passanten bedroht fühlten. Ein Störer entriss einem Demonstranten eine Israel-Fahne. In dem Stadtteil leben viele arabischstämmige Menschen. Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus rief Juden auf, sich auch bei drohenden Anfeindungen zu bekennen. Sonst gebe man den öffentlichen Raum auf.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.