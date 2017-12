Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat die Weihnachtsfreude als stärkste Medizin gegen den Virus des Nationalismus, der Fremdenfeindlichkeit und des religiösen Fanatismus bezeichnet.

Gott werde an Weihnachten einfach nur Mensch und nicht zuerst Deutscher, Amerikaner, Russe oder Chinese, sagte Bedford-Strohm im Weihnachtsgottesdienst in München. Der katholische Bischof von Trier, Ackermann, betonte, Weihnachten stehe für Perspektivwechsel. Gott setze einen Gegenakzent zu Individualismus, Egioismus und Rechthaberei. Der Bischof von Osnabrück, Bode,mahnte in seiner Predigt mehr Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit in Politik und Gesellschaft an. Echtheit gelinge heute nur sehr wenig angesichts der Lügen und wilden Behauptungen, die in die Welt gesetzt würden.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.