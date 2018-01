FDP-Generalsekretärin Beer hat die Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD kritisiert.

Streitpunkte zwischen den Parteien würden mit viel Steuergeld zugeschüttet, sagte Beer im Deutschlandfunk. Es würden neue Ausgaben geschaffen, statt in Zukunftsprojekte zu investieren. Beer wandte sich auch gegen die Forderung der SPD nach einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Es gebe derzeit so hohe Steuereinnahmen wie noch nie. Nun sei die richtige Zeit dafür, die Bürger zu entlasten.



Die FDP hatte im November die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition scheitern lassen. Dazu sagte Beer, die Freien Demokraten seien am Ende nicht umgefallen oder weggerannt. Man sei bereit gewesen, Kompromisse einzugehen, nicht aber, die eigenen Überzeugungen an der Garderobe abzugeben.

