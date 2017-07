Entdeckungen und Wohlvertrautes bot das Beethoven Trio Bonn beim vergangenen Beethovenfest. Die beiden Streicher des Trios, Mikhail Ovrutsky und Grigory Alumyan, stammen aus Moskau und kennen sich seit Kindertagen. Für ihr Konzert im Beethovenhaus wählten sie ein deutsch-russisches Programm, das jeweils einen Klassiker und einen Romantiker aus beiden Ländern vorstellte.

Ein russischer Klassiker – wer könnte das wohl sein, fragt man sich? Alexander Aljabjew ist in Konzerten hierzulande allenfalls vertreten durch sein Lied "Die Nachtigall". Das Beethoven Trio Bonn stellte ihn dagegen als ernstzunehmenden Meister von Kammer­musik vor – und kombinierte das erste Klaviertrio des Russen mit dem epochemachenden ersten Trio von Ludwig van Beethoven, den Aljabjew bewunderte und intensiv studiert hatte, was in seinem eigenen Werk nicht zu überhören ist. Bei den Romantikern begegneteten sich dann Felix Mendelssohn Bartholdy und der feinsinnige Anton Arensky aus Nowgorod.

Ludwig van Beethoven

Klaviertrio Nr. 1 Es-Dur, op. 1,1

Anton Arensky

Klaviertrio Nr. 1 d-Moll, op. 32

Alexander Aljabjew

Klaviertrio Nr. 1 Es-Dur

Felix Mendelssohn Bartholdy

Klaviertrio Nr. 2 c-Moll, op. 66

Beethoven Trio Bonn

Mikhail Ovrutsky, Violine

Grigory Alumyan, Violoncello

Jinsang Lee, Klavier

Aufnahme vom 24. September 2016 aus dem Beethoven Haus