Das Duo zelebriert den Flamenco auf spielerisch höchstem Niveau; seine Musik entfaltet sich in zarter Melodiosität ebenso wie in komplex verwobenen Improvisationslinien und rhythmischer Eruptivität. Mit ihrem Konzert im Beethoven-Haus brachten Dorantes und Garcia-Fons das Programm ihres Studioalbums 'Paseo a dos' auf die Bühne und demonstrierten die Kunst des Duos auf eine Weise, die instrumentale Hochleistung und pure Emotionalität in ein beständiges Wechselspiel brachte. Das Publikum des ausverkauften Kammermusiksaals dankte es den beiden mit stehenden Ovationen.

David Peña Dorantes, Piano

Renaud Garcia-Fons, Kontrabass

Aufnahme vom 1.12.16 aus dem Beethovenhaus Bonn



(Teil 2 am 31.3.17 in 'On Stage')