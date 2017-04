Und im Gegensatz zu vielen deutschen Musikern, die sich im Ausland ausbilden lassen, danach aber dann doch wieder zurückkehren, ist Woeste geblieben.

Das ist auch der Grund, warum er in hiesigen Breiten noch nicht allzu bekannt ist: Der heute 40-Jährige tritt vor allem in der französischen Szene in Erscheinung, als Pianist unter anderem an der Seite der Sängerin Youn Sun Nah, von Trompetern wie Mederic Collignan, Flavio Boltro und Ibrahim Maalouf, seit Kurzem aber auch als Mitglied im Quintett des US-Trompeters Dave Douglas.

Um Frank Woeste als improvisierenden und komponierenden Pianisten kennenzulernen, bietet sich kaum etwas besser an als ein unbegleiteter Auftritt. Im Bonner Beethoven-Haus bot er ein kurzweiliges Soloprogramm mit stilistischen Anleihen bei Klassik und Romantik ebenso wie bei Jazz und Minimalismus.

Frank Woeste

Piano Solo

Aufnahme vom 14.1.17 aus dem Beethovenhaus Bonn