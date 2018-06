Heute vor 70 Jahren begann die Berlin-Blockade.

Die Sowjetunion sperrte die Land- und Wasserwege nach Westberlin. Bereits zwei Tage später begannen die Alliierten mit der Versorgung West-Berlins durch eine Luftbrücke. Flugzeuge, legendär geworden als "Rosinenbomber", brachten Lebensmittel und Kohle in die Stadt. Diese Luftbrücke markiere den Beginn der deutsch-amerikanischen Freundschaft, sagte der Historiker Michael Hochgeschwender im Deutschlandfunk. Nach dem Krieg galten die USA den Deutschen als Besatzer. Die Luftbrücke habe ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass sie die Amerikaner akzeptiert hätten, führte der Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität aus. Umgekehrt hätten die Amerikaner gesehen, dass die Deutschen bereit gewesen seien, für ihre Freiheit etwas einzusetzen.



Nach den Worten Hochgeschwenders hat Deutschland den USA unter anderem den Schutz im Kalten Krieg zu verdanken. Darüber hinaus hätten die Amerikaner wirtschaftliche "Hilfe zur Selbsthilfe" geleistet, Stichwort: Marshall-Plan. Im Endeffekt habe sich so zumindest im Westen Deutschlands die Demokratie durchsetzen können.



In den letzten Jahren hätten sich die Beziehungen verschlechtert, merkte der Forscher an. Der Prozess habe allerdings schon unter dem früheren US-Präsidenten Obama und der Abhör-Affäre mit der NSA begonnen.

24.06.2018