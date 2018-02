Papst Franziskus hat die Christen zu Beginn der Fastenzeit zum Innehalten aufgerufen.

Hektik und sinnloses Rennen erfüllten die Seele mit dem bitteren Gefühl, niemals irgendwo anzukommen, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in seiner Predigt beim traditionellen Aschermittwochsgottesdienst auf dem Aventin in Rom. All das stehle Zeit für die Familie, für Freunde und für Gott. Das wirkliche Leben sei etwas ganz anderes und das wisse das Herz auch, betonte der Papst.

