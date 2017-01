Begleiter eines Pulsars Die ersten Exoplaneten

In dieser Woche vor 25 Jahren, am 9. Januar 1992, veröffentlichten zwei Astronomen einen Brief in der Fachzeitschrift "Nature" - der Titel lautete "Ein Planetensystem um den Millisekundenpulsar PSR 1257+12". Dies war die erste Entdeckung von Planeten, die einen anderen Stern umkreisen als die Sonne.

Von Dirk Lorenzen