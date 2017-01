Begnadigung Obama setzt Haftstrafe von Whistleblowerin Manning herab

Chelsea Manning - Wikileaks-Informantin - geb. Bradley Manning - mit Perücke auf einer undatierten Aufnahme der U.S.-Army. (U.S. Army / dpa - Bildfunk+++)

Der scheidende US-Präsident Obama hat die 35-jährige Haftstrafe für die Whistleblowerin Chelsea Manning verkürzt.

Die ehemalige Wikileaks-Informantin solle das Gefängnis am 17. Mai verlassen dürfen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Sie war 2013 zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Damals war sie noch ein Mann, hieß mit Vornamen Bradley und nahm erst später die weibliche Identität an. Manning hatte als Soldat geheime Informationen über Verfehlungen der US-Streitkräfte etwa in Afghanistan und im Irak an Wikileaks weitergereicht.



Am vergangenen Freitag gab die Enthüllungsplattform bekannt, dass ihr Gründer Assange zu einer Auslieferung in die USA bereit sei, sollte Manning begnadigt werden. Der 45-jährige Australier war vor über vier Jahren in die Botschaft Ecuadors in London geflüchtet. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Assange fürchtete eine Auslieferung an Skandinavien und von dort weiter in die USA, wo ihm eine lange Haftstrafe droht.