Mit vier Wochen Verspätung ist die Politik endlich aufgewacht. In den ersten Tagen nach dem verheerenden Attentat in Berlin hieß es aus Politik und Behörden: Wir haben alles getan, was rechtsstaatlich möglich war. Jetzt heißt es: Ja, es hat auch Fehler gegeben und die müssen aufgearbeitet werden. Ich rufe sowohl Innenminister de Maiziere, aber auch Justizminister Maas zu: Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Die Menschen im Lande haben sie schon ein paar Tage länger.

Natürlich sind Fehler passiert, aber nicht nur das – es hat auch falsche Einschätzungen gegeben, außerdem fehlen in Deutschland Rechtsgrundlagen, um mit Gefährdern so umzugehen, dass wir uns nicht bedroht fühlen müssen.

Fehler 1: Bundespolizei wurde zu stark dezimiert

Zum ersten Punkt, zu den Fehlern fällt mir vor allem eines ein: Mehr als ein Jahrzehnt haben wir in der Republik – mit unterschiedlichen Ausprägungen in den Parteien – das hohe Lied vom schlanken Staat gesungen oder gar die Ideologie von privat vor Staat exekutiert. In der Folge wurden Stellen bei den Landespolizeien abgebaut, ist die Bundespolizei so ausgedünnt worden, dass sie spätestens beim Flüchtlingsansturm kollabierte.

Die Länder befinden sich bis heute im Schraubstock von steigenden Aufgaben und Haushaltskürzungen wegen der Schuldenbremse; wer – wie die Nordrhein-Westfalen – immer noch Schulden machte, um zum Beispiel die Zahl der eingestellten Polizeianwärter zu verdoppeln, wurde bis kurz vor Ende des vergangenen Jahres an den Pranger gestellt. Wenn man jüngste Äußerungen von Wolfgang Schäuble hört, der die soeben erst moderat gestiegene Steuerquote wieder zurückführen möchte, der fragt sich, wie die jetzt eingestellten zusätzlichen Polizisten demnächst bezahlt werden sollen.

Fehler 2: Administrative Hindernisse bei der Abschiebung

Zweitens, auch das ist richtig: Es hat Fehleinschätzungen gegeben. Im Terrorabwehrzentrum wurde mindestens sieben Mal über Herrn Amri gesprochen. Die Behörden wussten offenbar, was er trieb, sie haben sich über Amtsgrenzen hinweg mit dem Fall beschäftigt – was zeigt, dass die Zusammenarbeit besser ist, als es gelegentlich debattiert wird. Die 40 Experten sind allerdings zu dem Schluss gekommen, dass von ihm keine unmittelbare Gefahr ausgeht.

Ich unterstelle jetzt nicht, dass dort 40 Scharlatane ihren Dienst tun, deshalb komme ich zu dem Schluss: Ja, eine Einschätzung bleibt eine Einschätzung, die kann durch die Realität widerlegt werden. Das führt zu der nächsten Frage: Gibt es administrative Hindernisse oder fehlende Rechtsgrundlagen? Ja, sie gibt es.

Die Asylverfahren dauern nach wie vor zu lange, wer nicht hier bleiben darf, kann oft nicht abgeschoben werden. Wer die vorliegenden Abschiebe-Hindernisse beseitigen kann oder will, muss dann allerdings im Fall von Gefährdern sagen, wie er uns schützen will, ohne gleich Guantanamo zu schaffen. Herr de Maiziere, Herr Maas – sie sollten das schaffen, und zwar schnell!