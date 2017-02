Bei Nürnberg Polizei nimmt Terrroverdächtigen fest

Das Oberlandesgericht Düsseldorf (picture alliance / dpa / Roland Weihrauch)

In Burgthann bei Nürnberg hat die Polizei einen 31-jährigen Terrorverdächtigen festgenommen.

Er soll nach Angaben der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft in Syrien Mitglied der radikal-islamischen Terrorgruppe "Junud al-Sham" gewesen sein. Das Oberlandesgericht Düsseldorf erließ Haftbefehl gegen den in Bonn wohnhaften Mann.



Die Bundesanwaltschaft erhob Anklage gegen einen mutmaßlichen Taliban-Kämpfer. Der 28-jährige Afghane werde verdächtigt, sich in seinem Heimatland der terroristischen Vereinigung angeschlossen und außerdem gegen das Kriegswaffen-Kontrollgesetz verstoßen zu haben. Der Mann war im Oktober festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.