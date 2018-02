Nach der Schließung der Grabeskirche in Jerusalem hat die israelische Regierung im Streit mit den christlichen Kirchen eingelenkt.

Die umstrittene Landrechts-Reform und Steuernachforderungen an die Kirchen würden ausgesetzt, teilte Ministerpräsident Netanjahu mit.



Als Reaktion darauf soll die Grabeskirche ab heute wieder für Besucher geöffnet werden. Das kündigten die katholische, griechisch-orthodoxe und armenische Kirche als Eigentümer an. Aus Protest gegen die geplante Reform der Regierung war das wichtige christliche Heiligtum am Sonntag bis auf Weiteres geschlossen worden.

