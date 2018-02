Die EU-Kommission will für die Westbalkanstaaten Albanien und Mazedonien die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen bis zum Sommer empfehlen.

Erweiterungskommissar Hahn sagte der Zeitung "Die Welt", beide Länder hätten in der Vergangenheit wichtige Reformen vorgenommen und sich damit für diesen Schritt qualifiziert. So habe Albanien im Kampf gegen die organisierte Kriminalität eine Menge getan. Die EU-Kommission hatte sechs Ländern Anfang des Monats eine Beitrittsperspektive bis 2025 in Aussicht gestellt. Zu den Westbalkan-Staaten gehören neben Albanien und Mazedonien Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo.



Bundeskanzlerin Merkel lehnt ein festes Beitrittsdatum für diese Länder ab. Sie hatte gestern nach einem Treffen mit dem mazedonischen Ministerpräsidenten Zaev erklärt, im Vordergrund stehe nicht eine Jahreszahl, sondern die Frage, wann die Beitrittsreife erreicht sei.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.