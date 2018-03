Der Weiße Ring will nach mutmaßlichen Fällen sexueller Belästigung durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter seine internen Strukturen verbessern.

Der Bundesvorstand des Vereins zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern kündigte an, Änderungen in der Satzung zu prüfen. Die Bundesvorsitzende Müller-Piepenkötter sagte, das Fehlverhalten eines Einzelnen drohe einen Schatten auf die Arbeit aller im Verein zu werfen. Ein 73-jähriger ehrenamtlicher Berater in Lübeck steht nach Medienberichten unter dem Verdacht, Frauen sexuell belästigt zu haben. Zwei mutmaßliche Opfer sollen ihn angezeigt haben. Auch der Weiße Ring werde Anzeige erstatten, erklärte Müller-Piepenkötter.

