Der frühere österreichische Grünen-Abgeordnete Pilz hat nach Vorwürfen sexueller Belästigung seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Seinen Sitz im Parlament werde er abgeben, erklärte der 63-Jährige in Wien. Ihm war in der Wochenzeitung "Falter" vorgeworfen worden, 2013 eine junge Frau während einer Konferenz sexuell belästigt zu haben. Pilz sagte dazu, er könne sich nicht an den Vorfall erinnern, übernehme aber die Verantwortung.



Pilz war Gründungsmitglied der österreichischen Grünen, verließ nach internen Querelen aber die Partei. Seine eigene Liste gewann bei der Wahl Mitte Oktober acht Mandate, während die Grünen nicht mehr im Parlament vertreten sind.