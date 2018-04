Der Westdeutsche Rundfunk hat einen weiteren Mitarbeiter nach Vorwürfen sexueller Belästigung freigestellt.

Eine WDR-Sprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, es handele sich um einen "hochrangigen" Mitarbeiter. Weitere Angaben zur Person sowie zu den konkreten Vorwürfen machte sie nicht. Erst vor wenigen Wochen war ein ehemaliger ARD-Auslandskorrespondent wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung vom WDR bis auf weiteres beurlaubt worden. - Der Sender hatte vergangene Woche die frühere EU-Kommissarin Wulf-Mathies als Sonderemittlerin eingesetzt. Sie soll prüfen, wie der WDR mit Hinweisen auf sexuelle Belästigung umgegangen ist.



Beim Deutschen Journalisten-Verband hieß es zu den neuen Entwicklungen, man brauche auch einen Wandel in der Denkweise der Führungsetagen in den Medienunternehmen. Zitat: "Es muss Untersuchungen mit externen Experten an viel mehr Stellen geben und es müssen Strukturen hinterfragt werden." Es gelte, die Debatte am Laufen zu halten, damit an vielen anderen Stellen im Journalismus Licht ins Dunkel gebracht werden könne.

