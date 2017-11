In Großbritannien ziehen die Tories Konsequenzen aus einem weiteren Fall mutmaßlicher sexueller Belästigung.

Die konservative Fraktion im britischen Parlament erklärte, der Abgeordnete Elphicke werde wegen schwerer Anschuldigungen suspendiert. Details wurden nicht genannt. Elphicke bestritt auf Twitter jegliches Fehlverhalten. Am Mittwoch war wegen eines sexuellen Übergriffs bereits der britische Verteidigungsminister Fallon zurückgetreten. Mehrere weitere Politiker wurden beschuldigt, ein Labour-Abgeordneter musste sein Mandat bereits am Donnerstag niederlegen.



Die konservative Premierministerin May legte ihrer Partei am Abend einen überarbeiteten Kodex zum Umgang mit sexuellen Übergriffen vor. Unter anderem soll es eine Beschwerdestelle geben, an die sich Opfer künftig wenden können.