Die belgische Justiz stuft die tödlichen Angriffe gestern in Lüttich als "terroristische Morde" ein.

Ein Richter und die Staatsanwaltschaft in Brüssel teilten mit, der Täter habe mehrfach "Allahu Akbar" - "Gott ist groß" gerufen. Zudem habe er Kontakt zu radikalisierten Personen gehabt. Es handele sich um einen 31-Jährigen Belgier.



Der Mann hatte nach neuesten Erkenntnissen vier Menschen getötet. Wie der belgische Innenminister Jambon mitteilte, erschlug er bereits vor den Angriffen in der Innenstadt einen Mann. Bei dem Opfer handele es sich um einen ehemaligen Mithäftling, den der Täter von einem Gefängnisaufenthalt gekannt habe. Später erschoss er zwei Polizistinnen sowie einen Mann in seinem Fahrzeug. Er wurde anschließend von einem Sondereinsatzkommando getötet.

