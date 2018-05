Der Attentäter im belgischen Lüttich hat laut der Polizei gezielt Polizisten töten wollen.

Den Angaben zufolge attackierte der Mann zwei Polizistinnen zunächst mit einem Messer. Dann habe er ihre Dienstwaffen entwendet und sie damit erschossen. Ein Autofahrer, der in einem geparkten Wagen saß, wurde ebenfalls von Kugeln tödlich getroffen. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, der Täter habe anschließend eine Geisel genommen und sei bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden.



Belgiens Ministerpräsident Michel kündigte eine Untersuchung wegen Terrorismus an. Bei dem Täter soll es sich um einen Kriminellen handeln, der wegen Gewalttaten und Drogenhandels in Haft war. Vermutungen, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund gehabt haben könnte, wurden von offiziellen Stellen nicht bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.