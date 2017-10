Mehr als zwei Jahre nach dem Überfall auf einen Thalys-Schnellzug auf dem Weg nach Paris hat die belgische Polizei vier Verdächtige festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte, fanden zuvor zwei Razzien in der belgischen Hauptstadt und zwei in Wallonien statt. Dabei ging es um die Suche nach möglichen Komplizen. Die vier Personen würden nun verhört.



Bei dem Anschlagsversuch am 21. August 2015 war ein schwer bewaffneter Islamist in einen Thalys-Zug gestiegen. Er konnte allerdings von Fahrgästen überwältigt werden und sitzt derzeit in Frankreich in Untersuchungshaft.