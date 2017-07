In Belgien ist der Opfer einer Weltkriegsschlacht vor 100 Jahren gedacht worden.

An der Zeremonie auf dem alliierten Soldatenfriedhof Tyne Cot in der Nähe von Ypern nahmen unter anderem das belgische Königspaar, die britische Premierministerin May und 4.000 Nachfahren von Beteiligten teil. Als Vertreter der Bundesregierung legte Außenminister Gabriel Kränze im Gedenken an die Gefallenen nieder.



Die dritte Flandernschlacht hatte am 31. Juli 1917 begonnen. Damals versuchten unter anderem britische und französische Soldaten, von Deutschen besetzte Stellungen zu erobern. Hunderttausende Soldaten wurden dabei getötet.