Vor dem türkischen Konsulat in Brüssel sind mehrere Menschen mit Messern angegriffen und verletzt worden.

Die Polizei machte noch keine Angaben zur Zahl der Verletzten. Unbestätigten Berichten kurdischer Medien zufolge soll es sich um drei Kurden handeln, die von Unterstützern der türkischen Regierung angegriffen worden seien. Das Konsulat in Brüssel dient derzeit als Wahllokal, in dem die türkischen Staatsbürger in der Europäischen Union über das Verfassungsreferendum in ihrer Heimat abstimmen können.



Der belgische Premierminister Michel verurteilte die Gewalt. Er sagte, es gebe keine Toleranz dafür, wenn der Konflikt um das Referendum in der Türkei auf Belgien übergreife. Bei der Abstimmung geht es um das von Präsident Erdogan angestrebte Präsidialsystem, das ihm mehr Macht bescheren würde.