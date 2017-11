Mehr als zwei Jahre nach dem Überfall auf einen Thalys-Schnellzug auf dem Weg nach Paris hat die Staatsanwaltschaft in Brüssel Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Komplizen erlassen.

Einer von ihnen sitzt bereits in Untersuchungshaft, da er auch im Zusammenhang mit den Anschlägen von Paris im November 2015 verdächtigt wird. Die Polizei hatte am Montag in mehreren Orten in Belgien Razzien durchgeführt.



Bei dem Anschlagsversuch am 21. August 2015 war ein schwer bewaffneter Islamist in einen Thalys-Zug gestiegen. Er konnte allerdings von Fahrgästen überwältigt werden und sitzt derzeit in Frankreich in Untersuchungshaft.