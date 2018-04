Atomkraftgegner haben Anzeige gegen den belgischen Staat und die Betreiber der Kernkraftwerke Tihange und Doel erstattet.

Dazu versammelten sich in der belgischen Stadt Eupen etwa 100 Menschen. Strafanzeigen sollten auch bei der Polizei in Namur und Tongeren gestellt werden.



Die beiden Reaktoren stehen seit Jahren in der Kritik. Vor allem Menschen im Dreiländereck Belgien, Deutschland und Niederlande sind wegen Haarrissen an den Reaktordruckbehältern um ihre Sicherheit besorgt. Nach Darstellung der belgischen Atomaufsicht besteht kein Grund zur Sorge.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.