Nach Angaben von Ninja Taprogge hat es in den vergangenen Tagen in Serbien geschneit, es herrscht eisiger Wind und Temperaturen von minus zehn Grad. "Viele Flüchtlinge hier leiden an Erfrierungen und Husten", sagte die CARE-Mitarbeiterin. Besonders dramatisch sei die Lage in den inoffiziellen Camps von Belgrad, dort fehle es an Heizmöglichkeiten und warmer Kleidung. Dennoch harrten viele Menschen dort aus, weil sie sich nicht in den offiziellen Unterkünften registrieren lassen wollen. Der Grund: "Sie fürchten eine Rückführung nach Mazedonien."

Nach Einschätzung von Ninja Taprogge seien viele Flüchtlinge, anders als vielleicht angenommen, dennoch "guter Dinge". Es sei der dringende Wunsch, nach Europa zu kommen, der die Menschen antreibe und sie am Leben halte. Taprogge krisierte, dass der Registrierungsprozess für Flüchtlinge in Serbien nicht ausreichend tranparent sei: Vielfach wüssten die Menschen nicht, wo und wie sie in dem Land Hilfe in Anspruch nehmen könnten.

Zudem forderte sie eine kurzfristige Aufstockung der finanziellen Hilfen für Flüchtlinge in Serbien. Dies sei dringend erforderlich, um den Menschen dort warme Kleidung und Heizungen zur Verfügung zu stellen und auch die hygienischen Bedingungen zu verbessern, betonte sie im Deutschlandfunk.

