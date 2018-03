In der serbischen Hauptstadt Belgrad hat die Fortschrittspartei von Präsident Vucic Hochrechnungen zufolge die Kommunalwahl gewonnen.

Demnach kam sie auf rund 45 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Vucic hatte die Liste selbst angeführt, obwohl dies wegen der in der Verfassung festgeschriebenen Ämtertrennung untersagt ist. Sein wichtigster Herausforderer, der frühere Belgrader Bürgermeister und Unternehmer Djilas, kam demnach auf knapp 19 Prozent. Er warf der Präsidenten-Partei Stimmenkauf und Wahlfälschung vor.



Beobachter werten das Ergebnis als Festigung von Vucics Macht. Die Opposition in Serbien ist zerstritten. Im Wahlkampf hatte sie beklagt, in vielen Medien nicht angemessen berücksichtigt worden zu sein.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.