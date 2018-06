Beobachtung eines speienden Schwarzen Lochs Ein Radioteleskop bis zum Mond

Auf der Erde schalten Astronomen ihre Radioteleskope über Kontinente hinweg zusammen – etwa die Schüsseln in Effelsberg in der Eifel mit denen in China oder den USA. Gemeinsam sehen die Instrumente dann viel schärfer hinaus ins All als einzeln.

Von Dirk Lorenzen

