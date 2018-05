Bei den israelischen Luftangriffen auf Ziele in Syrien am Donnerstag sind mindestens elf Iraner getötet worden.

Das teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Insgesamt seien 27 prosyrische Kämpfer getötet worden. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen.



Vor zwei Tagen griff Israel die militärische Infrastruktur des Iran in Syrien an. Zuvor hatten iranische Revolutionsgarden aus Syrien heraus israelische Armeestellungen auf den Golan-Höhen mit Raketen beschossen. - Der Iran kämpft im Syrien-Krieg an der Seite der Regierungstruppen von Machthaber Assad.

