Im Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt wird eine für Oktober geplante Merkur-Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA simuliert.

Nach einer ungewöhnlich langen Vorbereitungszeit von fast 20 Jahren habe jetzt die heiße Phase vor dem Start begonnen, sagte der Leiter des Missionsbetriebs, Paolo Ferri, der Deutschen Presse-Agentur.



Die europäisch-japanische Raumsonde "BepiColombo" startet am 19. Oktober vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana zum kleinsten Planeten des Sonnensystems. Bis zur Ziel-Umlaufbahn dauert die Reise sieben Jahre. Dabei fliegt die Sonde unter anderem sechsmal am Merkur vorbei, um zu entschleunigen.



Ist die Merkur-Zielumlaufbahn erreicht, trennen sich zwei autonome Wissenschafts-Satelliten vom Transfermodul. Der ESA-Satellit MPO (Mercury Planetary Orbiter) soll die Oberfläche des Merkur erforschen, der japanische Satellit MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) das Magnetfeld.



Die Europäische Weltraumorganisation schickt in diesem Jahr insgesamt vier Satelliten mit verschiedenen Raketen ins All. Bereits im April hob eine Rakete mit Sentinel-3B vom Startgelände Plessezk im Norden Russlands ab. Der Satellit ist Teil des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der ESA. Er soll Ozeane, Land- und Eisflächen sowie die Erdatmosphäre vermessen.



Die anderen drei Satelliten starten innerhalb weniger Wochen vom Weltraumbahnhof Kourou. Den Anfang macht der Erdbeobachtungssatellit "Aeolus", dessen Start für den 21. August mit einer Vega-Trägerrakete geplant ist. Am 19. September soll der Wetterbeobachtungssatellit "Metop-C" mit einer Sojus-Rakete abheben. Als letztes startet dann "BepiColombo".

Diese Nachricht wurde am 10.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.