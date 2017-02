Berg-Karabach Armenien und Aserbaidschan vereinbaren weitere Gespräche

Lage des Konfliktgebietes Berg-Karabach. (picture alliance / dpa-Grafik)

Angesichts immer wieder aufflammender Kämpfe um Berg-Karabach haben sich Armenien und Aserbaidschan für neue Verhandlungen ausgesprochen.

Dies erklärten die Außenminister der beiden Länder, Nalbandian und Mammadyarov, in München. In dem Jahrzehnte alten Gebietsstreit vermittelt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.



Die beiden früheren Sowjetrepubliken streiten seit Jahrzehnten um das Berg-Karabach. Das Gebiet gehört offiziell zu Aserbaidschan, von dem es umschlossen ist. Berg-Karabach

steht aber seit einem 1994 beendeten Krieg unter armenischer Kontrolle.