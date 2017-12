Es ist ein idyllischer Platz. Eine der schönsten Schloss- und Parkanlagen in Thüringen. Es ist der Arbeitsplatz von Ulrich Muschiol: "Ich bin Schloss- und Parkverwalter auf dem Altenstein, seit knapp 20 Jahren."

Der hochgewachsene Mann im karierten Hemd schaut jeden Morgen, ob starker Regen oder Sturm wieder Spuren hinterlassen haben, ob es Wildfrass gab oder irgendwelche anderen Schäden.

"Manche bezeichnen den Altensteiner Park auch als Bergpark, als Landschaftspark, 450 Meter hoch und natürlich liegen wir hier auf der Südseite des Thüringer Waldes. Aber es ist und bleibt Thüringer Wald, damit sind auch Stürme und Starkregen-Ereignisse alltäglicher geworden als es früher war."

Klare Luft , guter Blick, viel Grün

Das Klima ändert sich, merkt man auch auf dem Altenstein - wie die Parkanlage mit Schloss, Innen- und Außenareal kurz genannt wird. Breite Wiesen werden von gepflegten Wegen durchzogen, bepflanzte Beete säumen die Fontäne im hügeligen Bergpark. Ein Areal - eingehüllt in dichtes Grün unterschiedlichster Nuancen aus Laub- und Nadelgehölz.

"Also der Innenpark ist überwiegend aufwendig und intensiv gestaltet. Hier gehen wir jetzt hoch zum Bonifatiusfelsen, vom Bonifatiusfelsen hat man heute und auch schon vor hundert Jahren einen glänzenden Blick auf das Schloss mit den vorgelagerten Teppichbeeten und Brunnenanlagen und Pergolen und Staudenpflanzungen und Kübelpflanzungen. Ein ganz intensiver Blick ist das hier."

Ulrich Muschiol atmet durch. Klare Luft und ein guter Blick. Schon früh am Morgen streifen die ersten Besucher durch den Park, genießen die Ruhe - und vielleicht auch ein Stück Einsamkeit.

Bekannte Besucher

Martin Luther soll am 4.Mai 1521 hier gewesen sein, Goethe natürlich auch. Vor allem aber einer, der die Ruhe suchte, um den richtigen Klang im Kopf zu finden: "Also Brahms war mehrfach hier, hat hier Stücke aufgeführt mit Mitgliedern der Meininger Hofkapelle. Und natürlich war das Herzogsehepaar mit ihm freundschaftlich verbunden. Aber natürlich war Brahms öfter in Meiningen, als auf dem Altenstein, aber wenn hier die Sommerresidenz ist, mehr der intimere, private Bereich, wo man sich gerne zurück zieht, dann ist es nahe liegend, das Brahms dorthin geht, wo seine Freunde sind, also das Herzogsehepaar."

Johannes Brahms im Jahr 1853 (Brahms-Institut )

Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen und Helene Freifrau von Heldburg luden den Komponisten immer wieder ein. Hans Bülow, damals Hofkapellmeister in Meiningen, hatte den Anstoß gegeben - erklärt Christiane Wiesenfeldt, Musikwissenschaftlerin:

"Brahms hat die Gelegenheit bekommen, durch Hans von Bülow das ausgezeichnete Orchester als Probenorchester zu nutzen. Das hat der gemacht. Er hat seine Werke, gerade die 3.Sinfonie im Manuskript mitgebracht, hat mit dem Orchester geprobt und aus den Erfahrungen des Umgangs mit dem Klangkörper wiederum an seiner Partitur gearbeitet. Das hieß, es ist im Grunde viel von dem Meiniger Klang in das Werk eingegangen."

Brahms nahe sein

Er komponierte Werke für Klarinette und führte diese, so wie seine Violinsonaten, später auch auf dem Altenstein im Kreise des Herzogs auf.

Ein Komponist, der heute immer noch aktuell und "anschlussfähig" ist - eben weil er viele Musikstile integrierte. Wer Brahms nahe sein will, kann das hier tun. Ein Zimmer mit halbrunden Sitzbänken vor großen Fenstern zum Park, mit Vitrinen - gefüllt von Erinnerungen an Brahms erzählen die Geschichte seines Aufenthalts in Thüringen.

"Wir sehen hier eine sehr bunte Mischung - einerseits Porträts von Brahms und seiner Zeitgenossen, wir sehen Ego-Dokumente - Briefe an Brahms und von Brahms - und wir sehen Konzertprogramme, also hier: Das Programm, das wäre heutzutage undenkbar - wo Brahms unter "gütiger Mitwirkung" annonciert wird als Dirigent der Meininger Hofkapelle und wir sehen hier an 2.Position wird zum ersten Male diese 3.Sinfonie F-Dur op.90 aufgeführt, steht da drunter, unter persönlicher Leitung des Meisters."

Damals war das auch ein Bildungskonzert, denn nach einem Beethoven-Stück wurde für die Gäste die Sinfonie von Brahms gleich noch einmal gespielt. "Das hat Bülow auch häufiger gemacht, um das Publikum auch zu bilden. Das ist, denke ich, etwas Besonderes, das haben wir in der Form an anderen Orten nicht. Brahms und andere haben sich ja in Wien so häufig beklagt, das sie so wenige Probemöglichkeiten hatten oder gar keine, das Orchester schlecht vorbereitet waren und das war hier in Meinigen anders."

Und auch auf dem Altenstein lobte Brahms das "himmlische" Klarinettenspiel eines Musikers als Anregung für seine neuen Stücke.

Eifrige Brahms-Sammler

Die neue Brahms-Gedenkstätte ist vor allem zwei aktiven hochbetagten Musikwissenschaftlern zu verdanken - dem Ehepaar Hofmann aus Lübeck.

"1957 - das ist schon bald nicht mehr wahr, hab ich zum ersten Mal die Brahmssche Muse in Form der Altrapsodie Opus 53 gehört und habe dann festgestellt, das ein merkwürdiges Verhältnis zwischen Brahms und seiner Vaterstadt bestand und da hab ich mir gedacht, jetzt musst du dich mal kundig machen, und seit dieser Zeit, seit 1957 habe ich dann intensiv angefangen zu sammeln."

Besucher laufen am im Park vor Schloss Altenstein bei Bad Liebenstein (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

Kurt Hofmann und seine Frau Renate haben mittlerweile die dritte Brahms-Sammlung angelegt. Die erste ist im Lübecker Brahms Institut zu finden, die zweite in der Forschungsbibliothek Wien und die dritte ist auf dem Altenstein zu sehen.

18 Jahre Arbeit

"Wir haben lange Jahre, ich glaube 18 Jahre, daran gearbeitet, dass hier in dem Schloss, von dem Brahms so entzückt war, zu seinen Lebzeiten eine Erinnerungsstätte an Johannes Brahms entsteht."

Zur Eröffnung der kleinen Gedenkstätte - die auf Anfrage und einmal im Monat an einem Sonntag - besucht werden kann - waren beide auch aus Lübeck angereist. In den Vitrinen liege nun ihre raren Sammlerstücke - meist auch mit einer eigenen Geschichte:

"Ich habe nie große Reichtümer besessen, sondern ich habe mit Antiquaren getauscht, wenn ich irgendwo etwas - also Beethoven -Erstdruck oder Schuhmann- Erstdruck fand, dann habe ich das getauscht mit Brahms und so. Das ist längst Vergangenheit, aber heute ist das alles Grundstock des Brahms-Instituts in Lübeck. Das Brahms-Institut haben wir aufgebaut" und nun eben auch den Grundstock für die kleine, aber feine Brahms-Gedenkstätte in Thüringen mitten im Bad Liebensteiner Wald.

"Ich will das haben, was mir gefällt"

Im Nebenraum zu Brahms befindet sich eine Snuffbottle-Sammlung - filigran bemalte oder aus Edelstein gefertigte Schnupftabak-Gefäße - auch diese Stücke kamen, wie das chinesische historische Porzellan - durch Familie Hofmann nach Thüringen.

"Wir haben immer gesammelt nach dem Grundsatz: Ich will das haben, was mir gefällt. Das Schönste, hab ich gesagt, ja, das möchte ich gerne haben und so ist es gekommen."

Heute ist der Ort in der Obhut der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Sieben Millionen Euro sollen bis Jahresende investiert werden, um das Schloss innen Stück für Stück mit Konzert- und Festsaal zu erweitern. Brahms in Thüringen - ein neuer Musenhof mit Parkkonzerten und Stipendiaten-Räumen - warum nicht? sagt Christiane Wiesenfeld, von der Hochschule für Musik in Weimar - die sich um das wissenschaftliche Fundament der Gedenkstätte kümmert und um das, was daraus musikalisch entstehen könnte:

"Ich denke, das ist ein Raum, ein Ort, wo man sehr viele Menschen ganz unterschiedlichen Interesses einbinden kann und Ihnen zeigen kann, wie so einen Musenhof - wie er hier existiert hat - der ja letztendlich auch so etwas war wie Kulturförderung, denn genau das hat Brahms hier erfahren."