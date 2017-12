Rund 60 frühere albanische Kosovo-Rebellen sollen einem Bericht zufolge wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden.

Unter ihnen sei Staatspräsident Thaci, berichtet das Nachrichtenportal "Insajderi". Es beruft sich auf das neu eingerichtete Kosovo-Spezialgericht in Den Haag. Thaci und den anderen wird demnach vorgeworfen, im Krieg in den 1990-er Jahren Kriegsverbrechen gegen Serben begangen zu haben. 2008 wurde das Kosovo unabhängig von Serbien.



Das Spezialgericht ist zwar Teil des Kosovo-Justizsystems, wird aber von internationalen Richtern und Anklägern gebildet, die ihren Sitz in den Niederlanden haben. Damit soll ihre Unabhängigkeit sowie die Sicherheit von Zeugen gewährleistet werden.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.