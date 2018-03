Die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich offenbar gegen ihren Vorsitzenden Poggenburg gestellt.

In einer geheimen Vertrauensabstimmung votierten Medienberichten zufolge die meisten Abgeordneten gegen ihn. Poggenburg habe daraufhin angekündigt, spätestens am kommenden Montag zurückzutreten, hieß es unter Berufung auf Fraktionskreise. Anlass für die Aussprache waren demnach Rückmeldungen aus den Kreisverbänden nach Poggenburgs Rede beim Politischen Aschermittwoch in Sachsen gewesen. Dort hatte er in Deutschland lebende Türken verunglimpft. Die Kreisverbände meldeten daraufhin vermehrte Austritte und zurückgezogene Mitgliedsanträge.

