Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der EU und ihren Mitgliedstaaten vor, Menschen illegal nach Afghanistan abzuschieben.

2016 seien in dem Land so viele getötete und verletzte Zivilisten dokumentiert worden wie seit sieben Jahren nicht mehr, heißt es in einem in Brüssel vorgestellten Bericht. Mehr als 11.000 Menschen seien getötet worden. Trotzdem habe die EU im gleichen Jahr rund 10.000 Afghanen abgeschoben. Es sei abzusehen, dass sich die Lage 2017 noch weiter verschlechtere.



Die deutsche Amnesty-Sektion forderte die Bundesregierung auf, Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. Anders als vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge behauptet könne momentan keine Region als sicher eingestuft werden, erklärte eine Sprecherin. Jede Abschiebung verstoße gegen das Völkerrecht.