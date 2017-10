An Deutschlands Grundschulen fehlen einem "Spiegel"-Bericht zufolge derzeit knapp 2.000 Lehrer.

Das habe eine Umfrage unter den Kultusministerien der Länder ergeben, meldet das Nachrichtenmagazin. Besonders groß ist demnach der Mangel in Nordrhein-Westfalen. Dort waren zu Beginn des Schuljahrs 926 Stellen unbesetzt. Nur Berlin, Bayern und Rheinland-Pfalz konnten alle Lehrerstellen besetzen.



Um die Lücken zu füllen, hat Niedersachsen Gymnasiallehrer an Grundschulen abgeordnet, Baden-Württemberg will verstärkt Pensionäre zurückholen, andere Bundesländer setzen zudem auf Quereinsteiger.