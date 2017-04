Im vergangenen Jahr hat es weltweit deutlich weniger antisemitische Gewalttaten gegeben.

Das geht aus einem aktuellen Bericht der Universität Tel Aviv hervor. Der Report listet weltweit 361 Fälle judenfeindlicher Gewalt auf - im Jahr 2015 waren es etwa 50 mehr. Das entspricht einem Rückgang um zwölf Prozent. In englischsprachigen Ländern wie Großbritannien oder Australien nahm die Zahl antisemitischer Gewalttaten gegen den Trend deutlich zu. An US-Hochschulen listet der Bericht sogar 45 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr. Unter antijüdische Gewalttaten fasst der Bericht unter anderem Angriffe auf jüdische Personen, Synagogen, jüdische Einrichtungen oder Friedhöfe.



In Israel wird am Abend mit mehreren Veranstaltungen der Opfer des Holocaust gedacht. Ein Gedenkakt ist unter anderem in der Erinnerungsstätte Yad Vashem geplant.