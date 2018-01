Zur Erforschung der Wirkung von Autoabgasen sind nach einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung" auch Tests an Menschen unternommen worden.

Die von den Konzernen VW, Daimler und BMW finanzierte Lobby-Initiative EUGT hat demnach einen Versuch finanziert, bei dem 25 Probanden mehrere Stunden lang in unterschiedlichen

Konzentrationen Stickstoffdioxid eingeatmet haben. Der Test wurde dem Bericht zufolge an einem Institut der Uniklinik Aachen durchgeführt. Laut EUGT wurde bei anschließenden Untersuchungen keine Wirkung festgestellt.



Daimler und Volkswagen distanzierten sich von den Tests. Der

inzwischen aufgelöste Lobbyverband war bereits wegen eines Abgas-Experiments mit Affen, der in den USA durchgeführt worden war, in die Kritik geraten.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.