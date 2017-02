Bericht BAMF soll Identität von Asylbewerbern durch Handy-Überprüfung feststellen

Der Schriftzug der Bundebehörde des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (dpa / picture-alliance / Peter Endig)

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll künftig die Handys von Asylbewerbern bei der Registrierung auslesen dürfen, um deren Identität festzustellen.

Das geht aus einem Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums hervor, aus dem WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" zitieren. Demnach geht das Innennministerium davon aus, dass man im vergangenen Jahr bei etwa der Hälfte der Asylsuchenden das Auslesen eines Datenträgers in Betracht gezogen hätte. Dies ist in Deutschland normalerweise nur mit richterlichem Beschluss möglich und wenn der Verdacht einer Straftat besteht. Der Gesetzentwurf befindet sich den Angaben zufolge noch in der Ressortabstimmung.