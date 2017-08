Der Hamburger Attentäter hätte einem Medienbericht zufolge bereits vor zwei Jahren abgeschoben werden können.

Wie "Spiegel-Online" meldet, kam der Palästinenser im Frühjahr 2015 nach Deutschland. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellte im Mai fest, dass der Mann bereits in Norwegen erfolglos Asyl beantragt hatte. Nach den Regeln des sogenannten Dublin-Systems, die auch das Nicht-EU-Mitglied Norwegen anerkennt, hätte er unmittelbar zurückgeschickt werden können. Das Bamf stellte dem Bericht zufolge aber erst am 14. Juli ein Rücknahmeersuchen an das Land und verpasste dabei die festgelegte Frist um einen Tag. Die norwegischen Behörden weigerten sich, den späteren Attentäter zurückzunehmen.