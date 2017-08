Der Messerangreifer von Hamburg hätte einem Medienbericht zufolge bereits vor zwei Jahren abgeschoben werden können.

Wie "Spiegel-Online" meldet, hatte der Palästinenser, der im Frühjahr 2015 nach Deutschland kam, zuvor bereits erfolglos Asyl in Norwegen beantragt. Damit hätte er dorthin zurückgeschickt werden können. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat inzwischen eingeräumt, dass es den dazu notwendigen Antrag zu spät gestellt hat, nämlich einen Tag nach Ablauf der Frist dafür.



Der Angreifer hatte am Freitag in einem Supermarkt im Hamburger Stadtteil Barmbek einen Mann getötet und sieben weitere Menschen verletzt.