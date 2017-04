Der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Amri, stand nach einem Medienbericht in direktem Kontakt zur Spitze der IS-Terrormiliz.

Das geht nach Recherchen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" aus einem Hinweis hervor, den die deutschen Sicherheitsbehörden am 8. Januar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhielten. Der Bericht nennt auch den Alias-Namen des Extremisten, von dem Amri seinen Einsatzbefehl erhalten haben soll. Weiter heißt es, der Mann sei den deutschen Behörden aus anderen Verfahren bekannt, in denen es um mutmaßliche IS-Terroristen ging, die sich als Flüchtlinge getarnt hatten.



Bei dem Attentat in Berlin waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet worden. Amri wurde später auf der Flucht von der italienischen Polizei erschossen.