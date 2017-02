Bericht Bis 2027 ein Viertel der Bundes-Beschäftigten im Ruhestand

Das Plenunm des Deutschen Bundestags in Berlin (dpa)

In den kommenden Jahren wird ein Großteil der Beschäftigten des Bundes in den Ruhestand gehen.

Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf ein Papier des Innenministeriums berichtet, betrifft dies - bezogen auf die kommenden zehn Jahre - mehr als ein Viertel der Mitarbeiter, bis 2037 rund zwei Drittel. Damit sei der Anteil derjenigen, die in absehbarer Zeit in den Ruhestand gingen, deutlich höher als in der freien Wirtschaft, zitiert die Zeitung aus dem Bericht. Darüber hinaus steige das Durchschnittsalter der Beschäftigten weiter an.