Daimler könnte vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nach einem Bericht des "Spiegels" zum Rückruf von mehr als 600.000 Dieselfahrzeugen verpflichtet werden.

Das Amt gehe dem Verdacht nach, dass bei diesen Modellen unzulässige Abschalteinrichtungen die Wirkung der Abgasreinigung manipulierten, berichtet das Magazin. Prüfungen an den betreffenden Autos, unter anderem an den Mercedes-Baureihen C und G, fänden bereits statt. Die Modelle hätten einen vergleichbaren Motor wie der gerade zurückgerufene Transporter Vito. Daimler bezeichnete den Bericht als Spekulation. Dem Unternehmen liege keine amtliche Anhörung des KBA vor. Dies wäre die Vorstufe zu einem Rückrufbescheid.



Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums bestätigte gegenüber Reuters, dass Verkehrsminister Scheuer das Kraftfahrt-Bundesamt angewiesen habe, weiteren Verdachtsfällen bei Mercedes unverzüglich nachzugehen.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.