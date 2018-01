Der deutsche IS-Terrorist Denis Cuspert ist laut Experten-Angaben in Syrien getötet worden.

Die als seriös geltende "Site Intelligence Group" berichtet auf ihrer Internetseite, Cuspert sei in der Stadt Raranidsch in der Provinz Dair as-Saur getötet worden. Sie veröffentlichte zudem ein Foto der mutmaßlichen Leiche Cusperts, das zuvor dem IS nahestehende Medien verbreitet hatten. Die "Site Intelligence Group" wertet dschihadistische Propaganda aus.



Cuspert wurde bereits mehrfach totgesagt. Er hatte sich im Jahr 2014 der IS-Terrormiliz angeschlossen. Der Deutsch-Ghanaer rief in zahlreichen Internet-Videos zur Gewalt auf und soll für die Rekrutierung von Deutschen für den IS zuständig gewesen sein. Die Bundesregierung und die USA stuften ihn als Terrorist ein.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.