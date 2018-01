Der schon mehrfach totgesagte deutsche IS-Terrorist Denis Cuspert soll neuen Berichten zufolge in Syrien getötet worden sein.

Das meldet die als seriös geltende "Site Intelligence Group", die auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisiert ist. Sie beruft sich dabei auf Medien, die der Terrormiliz IS nahestehen. Demnach wurde Cuspert gestern in Raranidsch in der syrischen Provinz Dair as-Saur getötet. Das sollen auch Fotos der Leiche belegen.



Der IS selbst hat den Tod Cusperts bisher nicht bestätigt. Auch von Sicherheitsbehörden in den USA oder Deutschland liegen keine entsprechenden Stellungnahmen vor.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.