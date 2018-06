In der Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide wächst einem Medienbericht zufolge der Druck auf die frühere Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet, hält die Innenrevision des Landes die frühere Leiterin für schuldig. Sie habe über Jahre hinweg in Verfahren massiv unter anderem gegen geltendes Recht und innerbetriebliche Anweisungen verstoßen, heiße es in einem Bericht der Innenrevision.



In der Bremer Außenstelle sollen mindestens 1.200 Menschen Asyl erhalten haben, obwohl es keine rechtliche Grundlage dafür gab. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb gegen die ehemalige Leiterin sowie weitere Verdächtige.

